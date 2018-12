Finanzchef Matthias Ryser gibt die Leitung des CFO-Amts ab und wird Chef im Bereich Supply Chain (SCM). Neuer CFO wird Lukas Leuenberger. Gleichzeitig gibt der Gebäudetechnikkonzern den Verkauf von Liegenschaften bekannt.

Die Wechsel in der Geschäftsleitung finden auf den 1. August 2019 statt, wie Meier Tobler am Dienstag mitteilte. Das Unternehmen könne mit diesem Wechsel unter anderem sicherstellen, dass das für die Zukunft zentrale Projekt der Zusammenführung der beiden Logistikzentren nahtlos weitergeführt werde, heisst es zum Jobwechsel des CFO in Mitteilung.

Bei den verkauften Liegenschaften handelt es sich um Gebäude in Cham und Huttwil, die von Keramikland genutzt werden. Meier Tobler gibt den Verkaufspreis mit 11,3 Millionen Franken an.

Mit dem Verkauf teilte Meier Tobler zudem mit, dass die zur Käuferin gehörige Gesellschaft Marmobisa die Ausstellungen an beiden Standorten weiterführen werde. Zudem beabsichtige Marmobisa ungefähr 15 Mitarbeitende von Keramikland anzustellen. Die Standorte in Cham und Huttwil ergänzen laut Mitteilung die zwei bestehenden Ausstellungen der Gesellschaft in den Kantonen Luzern und Bern.

(AWP)