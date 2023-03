Bei Vontobel hebt Analyst Bernd Pomrehn hervor, dass das Geschäftsklima in der deutschen Sanitärindustrie, dem wichtigsten Markt von Geberit, im Schlussquartal 2022 einen historischen Tiefstand erreichte, da selbst Renovationsprojekte aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheit und höherer Zinsen zunehmend verschoben wurden. "In Kombination mit gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten führte dies im vergangenen Jahr zum stärksten EBITDA-Rückgang seit dem Börsengang von Geberit (1999)", so Pomrehn.