Der Nettoumsatz reduzierte sich im ersten Semester um gut 14 Prozent auf 1,66 Milliarden Franken, wie der Bauzulieferer am Donnerstag mitteilte. Darin enthalten sind negative Währungseffekte in der Höhe von 94 Millionen Franken. Werden diese ausgeklammert, ergibt sich ein Minus in Lokalwährungen von 9,2 Prozent.