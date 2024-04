Iranische Medien: Lage wieder normal

Das iranische Staatsfernsehen berichtete kurz nach Mitternacht (Ortszeit), über der Stadt Isfahan seien drei Drohnen gesichtet worden. Die Flugabwehr sei daraufhin aktiviert worden und habe die unbemannten Fluggeräte am Himmel zerstört. Laut einem Bericht der iranischen Nachrichtenagentur Fars waren in der Nähe eines Armeestützpunktes drei Explosionen zu hören gewesen. Diese seien aufgrund der Aktivierung der Flugabwehr entstanden, sagte ein offizieller Vertreter des Iran der Nachrichtenagentur Reuters. Einen Raketenangriff habe es nicht gegeben. Ein iranischer Experte sagte im Staatsfernsehen, es habe sich um Mini-Drohnen gehandelt, die von «Infiltratoren» von innerhalb des Iran aus gesteuert worden seien. Laut Staats-TV gab es keine Explosionen am Boden. Die Lage in Isfahan sei normal. Auch der zwischenzeitlich gestoppte Verkehr an mehreren Flughäfen wurde wieder freigegeben.