Im Kurznachrichtendienst Telegram lief auf einem Kanal, der mit den russischen Sicherheitsdiensten in Verbindung gebracht wird, ein Video des Absturzes. In den von der Nachrichtenagentur Reuters verifizierten Aufnahmen ist zu sehen, wie ein grosses Flugzeug in der Nähe des Dorfs Jablonowo vom Himmel fällt und in einem grossen Feuerball explosionsartig aufgeht. In russischen Staatsmedien wurde eine Liste mit Namen von Passagieren veröffentlicht, bei der es sich um 65 ukrainische Soldaten handeln sollte. Zudem sollen sechs Besatzungsmitglieder und drei Wachleute in der Maschine vom Typ Iljuschin Il-76 gewesen sein.