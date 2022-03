Chinesische Aktien haben eine historische Woche hinter sich. Der Start in die Woche war katastrophal, am Mittwoch und Donnerstag kam es zur grossen Gegenbewegung. China-Papiere haben so stark zugelegt wie seit 1998 nicht mehr.

Nun scheint die Rally aber vorerst zu Ende zu sein. Der Hang Seng China Enterprises Index verlor am Freitag über 3,5 Prozent und zog die Technologie- und Immobilienwerte nach unten.

Das betraf auch die beiden Tech-Schwergewichte Tencent und Alibaba. Sie verloren leicht, nachdem sie in den letzten Tagen um jeweils mindestens 30 Prozent zugenommen haben.

Peking hatte es vor ein paar Tagen geschafft, das Vertrauen zu stärken, das führte zu einem sprunghaften Anstieg der Aktienkurse. Doch nun schalteten die Anleger einen Gang zurück und bekamen wegen drohenden Risiken kalte Füsse. Die grösste Belastung sind mögliche US-Sanktionen gegen China im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg.

Capitulation. Chinese stocks fall the most since 2008 and a tech index loses 11% in a single day. Xi's friendship with Putin is the latest concern for investors, who fear a backlash and even financial sanctions against Beijing. 2/10https://t.co/ksm1AKW494

— Sofia Horta e Costa (@SofiaHCBBG) March 18, 2022