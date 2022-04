Wegen Talfahrt der Aktienmärkte und vergleichsweise schwachen Neugeldzuflüssen schrumpften die Vermögen der Anlagefonds in den ersten drei Monaten des Jahres.

Laut der Branchenorganisation Asset Management Association Switzerland erreichten die Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds per Ende März 2022 knapp 1458 Milliarden Franken nach 1516 Milliarden per Ende Dezember 2021. Die Performance der Fonds belief sich im Durchschnitt wegen der Baisse bei den Aktienfonds und den Obligationenfonds auf -4,3 Prozent.

Von den Neugeldern von insgesamt 6,2 Milliarden Franken, die in die Fonds flossen, entfiel der grösste Teil (4,8 Milliarden) auf Anlagestrategiefonds. Aktienfonds zogen dagegen nur knapp 2,2 Milliarden Franken an Neugeldern an, Obligationenfonds 1,3 Milliarden. Bei Alternativen Anlagen (-234 Millionen Franken) und vor allem Geldmarktfonds (-2,4 Milliarden Franken) kam es gar zu Abflüssen.

(AWP)