"Das Vertrauen ist zuletzt gestiegen und die Konvergenz wird bestätigt - auch, weil der vorübergehende Rückgang der Inflationsrate schwächer ausfiel, als unsere internen Berechnungen prognostiziert hatten", erklärte Direktoriumsmitglied Yves Mersch auf der Website von Eurofi, die ein Treffen der Finanzaufsichtsbehörden veranstaltet. "Mehr Widerstandskraft wird letztlich folgen. Dennoch sind Geduld und Beharrlichkeit in Bezug auf unsere Geldpolitik erforderlich. "

Sein EZB-Ratskollege, Litauens Gouverneur Vitas Vasiliauskas, sagte auf der Website, sein Vertrauen, dass es Zeit sei, das Anleihekaufprogramm der EZB auslaufen zu lassen, habe zugenommen.

Die Kommentare treffen zeitlich mit dem Beginn der geldpolitischen Sitzung der EZB in Frankfurt zusammen, wo die Notenbanker darüber diskutieren dürften, wie und wann sie die nächste Phase ihres allmählichen Ausstiegs aus den aussergewöhnlichen geldpolitischen Stimulus-Massnahmen kommunizieren sollen.

Optimistischer Ausblick

Die Äusserungen signalisieren, dass die EZB-Notenbanker in Bezug auf den Ausblick relativ optimistisch sind. Die Inflation im Euroraum verlangsamte sich im Februar auf 1,1 Prozent im Vergleich zu einem mittelfristigen Ziel von knapp unter 2 Prozent, und der Wert für März wurde unerwartet von einer vorläufigen Schätzung von 1,4 Prozent auf 1,3 Prozent nach unten revidiert.

"Wir beobachten eine Stärkung des breitbasierten Wachstums und der kontinuierlich sinkenden Arbeitslosigkeit, was die Bedingungen für die Konvergenz der Inflation in Richtung unseres Ziels schafft", sagte Vasiliauskas. "Dies hat meine Zuversicht gestärkt, dass es an der Zeit ist, vom Programm zum Ankauf von Vermögenswerten wegzukommen. Der Abschluss des Programms sollte jedoch nicht abrupt erfolgen."

Ökonomen erwarten keine grösseren Änderungen, wenn der EZB-Rat am Donnerstag seine geldpolitischen Erläuterungen abgibt und sich Präsident Mario Draghi auf der Pressekonferenz äussert.

