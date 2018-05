Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Banken mit Geld werde bei 0,5 Prozent belassen, gab die Bank of England am Donnerstag bekannt. Die Entscheidung fiel mit sieben zu zwei Stimmen. Noch vor wenigen Wochen war an den Finanzmärkten mit einer Zinsanhebung im Mai gerechnet worden, doch trübte sich die Konjunktur zuletzt merklich ein. Viele Experten rechnen nun erst im August mit einer Zinserhöhung.

Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im ersten Quartal lediglich um 0,1 Prozent und damit so langsam wie seit 2012 nicht mehr. Die Euro-Zone schaffte ein Plus von 0,4 Prozent. Höhere Zinsen können die Wirtschaft weiter bremsen, da sie Kredite für Investitionen und Konsum teurer machen.

Die Notenbank hatte ihren Leitzins Anfang November von dem Rekordtief von 0,25 Prozent auf das jetzt gültige Niveau gehievt. Die Währungshüter reagierten damit auf die stark gestiegene Inflation: Seit dem Anti-EU-Votum vom Juni 2016 hat das Pfund deutlich abgewertet, wodurch sich Importe verteuern. Die Inflation ist mittlerweile aber wieder auf dem Rückmarsch. Sie betrug im April 2,5 Prozent - nachdem es zu Jahresbeginn noch 3,0 Prozent waren.

