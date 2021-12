Der geldpolitische Schlüsselsatz wurde am Donnerstag überraschend auf 0,25 von zuvor 0,1 Prozent angehoben. Die Währungshüter reagieren damit auf den rasanten Preisanstieg auf der Insel. Die Inflation ist mit zuletzt 5,1 Prozent weit über das Ziel der Notenbank hinausgeschossen.

Angetrieben werden die Preise unter anderem durch die stark gestiegenen Energiekosten sowie aus der Pandemie-Krise resultierendem Materialmangel und Lieferengpässen. Diese Faktoren heizen auch die Inflation in den USA kräftig an, so dass die US-Notenbank Fed mehrere Zinserhöhungen für nächstes Jahr ins Auge fasst.

Im Folgenden Ökonomenstimmen zum Zinsentscheid:

ALEXANDER KRÜGER, BANKHAUS LAMPE:

"Der Zinserhöhungsdrang ist offenbar größer als die Konjunkturbedrohung durch Omikron. Angesichts der hohen Neuinfektionen ist der Zinsschritt mutig. Für weitere Zinsanhebungen dürfte die Pandemie-Entwicklung maßgeblicher sein."

ELMAR VÖLKER, LBBW:

"Die britischen Währungshüter befinden sich in einem Dilemma: Der steile Anstieg der Inflation im Königreich drängt zum geldpolitischen Gegensteuern, während die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus die Konjunkturrisiken vergrößert und die Erholung schlimmstenfalls aus der Spur werfen könnte. Nachdem die BoE im November noch vor der Zinswende zurückgezuckt war, hat die Sorge vor den Inflationsgefahren heute die Oberhand gewonnen."

