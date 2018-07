China werde den Yuan "im Wesentlichen stabil auf einem vernünftigen und ausgewogenen Niveau" halten, sagte Chinas Notenbankchef Yi Gang in einem Interview mit dem "China Securities Journal". Den Text veröffentlichte die Zentralbank am Dienstag auch auf ihrer Internetseite. Die Kursbewegungen am Devisenmarkt beobachte die Notenbank genau, erklärte Yi.

Die chinesische Währung war in den vergangenen Wochen erheblich unter Druck geraten. Fachleute nennen einerseits Gründe ausserhalb Chinas wie den Handelskonflikt mit den USA und steigende Zinsen in den Vereinigten Staaten. Es wird aber auch auf wirtschaftliche Schwächen in China selbst verwiesen, etwa die zuletzt sichtbar gewordenen konjunkturellen Bremsspuren. Hinzu kommen einige schwerwiegende Finanzrisiken wie die hohe Verschuldung der grossen, überwiegend staatliche kontrollierten Unternehmen und der Kommunen sowie Gefahren am Immobilienmarkt.

Chinas Notenbankchef versuchte, derartige Befürchtungen zu relativieren. Die Finanzrisiken Chinas seien kontrollierbar. Die jüngsten Kursverluste des Yuan seien vor allem eine Folge der Stärke des amerikanischen Dollar und "anderer externer Unsicherheiten". Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Chinas bezeichnete Yi als solide. Ausserdem solle China seinem gegenwärtigen Wechselkurssystem treu bleiben.

Der Kurs des Yuan bewegt sich im Gegensatz zu anderen Währungen wie Dollar oder Euro nicht frei. Vielmehr gibt die Notenbank jeden Tag ein Kursniveau vor, um das sich der Kurs in einer festen Bandbreite bewegen darf. Bei der Vorgabe des zentralen Kursniveaus richtet sich die Notenbank aber stärker als früher nach den Marktgegebenheiten.

(AWP)