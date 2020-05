Ihre Äusserungen erfolgten zwei Tage, nachdem das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden hatte, dass das Anleihekaufprogrammm der Notenbank möglicherweise illegal sei. Die gegenwärtigen Umstände seien "aussergewöhnlich", sagte Lagarde in einer Expertenrunde, an der auch die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva teilnahm.

"Wir müssen alle möglichen Massnahmen und Politiken ergreifen, um den Schock zu überstehen", sagte Lagarde in einem von Bloomberg organisierten Webinar. "Wir haben die beispielloseste Wirtschaftskrise in Friedenszeiten."

Georgieva schloss sich der Ansicht an, dass die Entscheidungsträger alle verfügbaren Mittel gegen die Rezession einsetzen müssten.

"Die Botschaft muss an alle gerichtet sein: 'Schnallen Sie sich an.' Wir sind auf unbekannteren Wegen unterwegs", sagte sie. "Das Beste, was wir in einer solchen Situation tun können, ist, gemeinsam zu lernen, so viel wie möglich zusammenzuarbeiten. Und dass die Stärkeren mehr tun, damit die Schwächeren von Massnahmen profitieren können, die anderswo ergriffen wurden."

Die EZB hält an ihren Aufgaben unbeirrt fest

Auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts angesprochen, lehnte Lagarde es ab, eine konkrete Stellungnahme abzugeben, sagte aber, ihre Zentralbank sei "unbeirrt" in ihrer Aufgabe, die Inflation im Euroraum und damit auch die Wirtschaft in Einklang mit ihrem Mandat wieder anzukurbeln.

"Wir sind eine europäische Institution mit Kompetenz im Euroraum", sagte sie und fügte hinzu, dass die EZB dem Europäischen Parlament gegenüber rechenschaftspflichtig sei und weiterhin der Jurisdiktion des Europäischen Gerichtshofs unterliege.

