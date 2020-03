Den Anfang hat heute Australiens Notenbank mit einem neuen Rekordtief beim Leitzins gemacht, und an den Geldmärkten wird damit gerechnet, dass die Bank of Canada am Mittwoch ebenfalls die geldpolitischen Zügel lockert.

Nachfolgend eine Übersicht über die Zinserwartungen an die einzelnen Notenbanken, die im März über den geldpolitischen Kurs entscheiden werden:

Bank of Canada

Tag der Zinsentscheidung: 4. MärzAktueller Zinssatz: 1,75 ProzentÜblicher Zinsschritt: 25 BasispunkteHändler erwarten diesen Monat: Nach fünf Straffungen seit Mitte 2017 preisen die Märkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent für Mittwoch eine Zinssenkung ein; die Chance auf einen Schritt von 50 Basispunkten beläuft sich auf 22 Prozent

Europäische Zentralbank

Tag der Zinsentscheidung: 12. MärzAktueller Zinssatz: -0,5 Prozent (Einlagefazilität)Üblicher Zinsschritt: 10 BasispunkteHändler erwarten diesen Monat: Händler sehen eine 60 Prozent-ige Chance für eine Zinssenkung tiefer ins negative Terrain hinein, obwohl die stimulierende Wirkung eines solchen Schrittes angezweifelt wird

Federal Reserve

Tag der Zinsentscheidung: 18. MärzAktueller Zinssatz: 1,5 Prozent (Untergrenze)Üblicher Zinsschritt: 25 BasispunkteHändler erwarten diesen Monat: Eine Lockerung um 25 Basispunkte wird vollständig eingepreist und ein Zinsschritt um 50 Basispunkte zu 90 Prozent. Es kursieren auch Spekulationen, dass die US-Notenbank eine außerplanmäßige Notzinssenkung vornehmen könnte

Bank of Japan

Tag der Zinsentscheidung: 19. MärzAktueller Zinssatz: -0,10 ProzentÜblicher Zinsschritt: 20 BasispunkteHändler erwarten diesen Monat: Für diese Notenbank wird die geringste Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung gesehen, nachdem die BoJ solch einen Schritt im letzten Jahrzehnt nur einmal vorgenommen hatte. Die Geldmärkte sehen lediglich eine Chance von 25 Prozent

Bank von England

Tag der Zinsentscheidung: 26. MärzAktueller Zinssatz: 0,75 ProzentÜblicher Zinsschritt: 25 BasispunkteHändler erwarten diesen Monat: Eine Kürzung der Leitzinses wird mit 95 Prozent als nahezu sicher erachtet, obgleich über die Ansichten des neuen BoE-Gouverneurs Andrew Bailey noch wenig bekannt ist

