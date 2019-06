Laut EZB-Präsident Mario Draghi machten die Währungshüter auf der auswärtigen Ratssitzung am Donnerstag in Vilnius deutlich, dass sie für alle Fälle "handlungsbereit" seien. Einige Ratsmitglieder hätten die Möglichkeit von Zinssenkungen angesprochen. Weitere Handlungsoptionen seien Anleihenzukäufe und eine Ausweitung des Zinsausblicks. Draghi sprach mit Blick auf den von US-Präsident Donald Trump geschürten internationalen Handelsstreit von einer "ausgeprägten Unsicherheit", die auch die Finanzmärkte umtreibe. Dort werde der Streit auch als eine Art Zeitenwende erlebt, in der die seit dem Zweiten Weltkrieg herrschende "multilaterale Ordnung" ins Wanken gerate.

Die EZB treibt schon seit längerem die Sorge um, dass die Handelskonflikte die Stimmung in der europäische Wirtschaft eintrüben und das Wachstum bremsen könnten.

Die Handelskonflikte der USA weiten sich aus. US-Präsident Trump kündigte unlängst auch Importzölle auf mexikanische Waren an. An den Börsen schürte das Befürchtungen, dass Trump nun auch Europa bald ins Visier nehmen könnte. Der Handelsstreit mit China spitzte sich zudem weiter zu. So verhängte Trump eine neue Runde von Strafzöllen und warf der Volksrepublik vor, sich nicht an frühere Zusagen zu halten. Die Führung in Peking antwortete mit ähnlichen Schritten.

Bis auf weiteres 0 Prozent Zins

Die EZB-Währungshüter stellten nach ihrer Sitzung in Aussicht, die Leitzinsen noch bis mindestens zum Ende des ersten Halbjahrs 2020 nicht antasten zu wollen. Bislang galt dies nur bis zum Ende des laufenden Jahres. Dies ist nach März bereits das zweite Mal, dass die Euro-Notenbank ihren Zinsausblick zeitlich nach hinten verschiebt. Ursprünglich hatte sie nur bis zum Ende dieses Sommers in Aussicht gestellt, an ihren Zinsen nicht zu rütteln. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Banken mit Geld liegt seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent.

Ein Thema der Ratssitzung waren zudem die geplanten neuen Langfristkredite für Geschäftsbanken. Mit den grossen Geldsalven wollen die Euro-Wächter den Kreditfluss an die Wirtschaft unterstützen.

Wachstumsprognose angehoben

Die EZB hat ihre Wachstumsprognose für die Eurozone in diesem Jahr leicht angehoben. Die Ökonomen der EZB und der Euro-Notenbanken erwarten für 2019 jetzt einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,2 Prozent. Im März war noch mit 1,1 Prozent gerechnet worden. Für 2020 gehen die Notenbank-Ökonomen allerdings nur noch von einem Wachstum von 1,4 (bisher 1,6) Prozent aus, ebenso für 2021 (bisher: 1,5 Prozent).

"Trotz des besser als erwartet ausgefallenen ersten Quartals deuten die jüngsten Informationen darauf hin, dass der globale Gegenwind die Aussichten für den Euroraum weiter belastet", sagte EZB-Präsident Mario Draghi nach der Zinssitzung in Vilnius. "Geopolitische Unsicherheiten, zunehmende Protektionismusbedrohungen und Schwachpunkte in den Schwellenländern hinterlassen ihre Spuren in der wirtschaftlichen Stimmung."

Ihre Inflationsprognose für das laufende Jahr hoben die Ökonomen auf 1,3 (bisher 1,2) Prozent an. Für 2020 wird ein Anstieg der Konsumentenpreise von 1,4 (bisher 1,5) Prozent erwartet, für 2021 von unverändert 1,6 Prozent. Die Euro-Wächter peilen als optimalen Wert für die Wirtschaft eine Inflationsrate von knapp unter 2 Prozent an. Diese Zielmarke wird allerdings bereits seit längerem verfehlt. Im Mai lag die Teuerung mit 1,2 Prozent deutlich unterhalb des Ziels.

(Reuters/AWP/cash)