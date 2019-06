Die Währungshüter um EZB-Präsident Mario Draghi stellten am Donnerstag nach ihrer Zinssitzung in Vilnius in Aussicht, ihre Leitzinsen noch bis mindestens zum Ende des ersten Halbjahrs 2020 nicht antasten zu wollen. Bislang galt dies nur bis zum Ende des laufenden Jahres. Dies ist nach März bereits das zweite Mal, dass die Euro-Notenbank ihren Zinsausblick zeitlich nach hinten verschiebt. Ursprünglich hatte sie nur bis zum Ende dieses Sommers in Aussicht gestellt, an ihren Zinsen nicht zu rütteln. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Banken mit Geld liegt seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent.

Ein Thema der Ratssitzung dürften zudem die geplanten neuen Langfristkredite für Geschäftsbanken gewesen sein. Mit den grossen Geldsalven wollen die Euro-Wächter den Kreditfluss an die Wirtschaft unterstützen. Auf ihrem Treffen werden die Experten zufolge wohl festgelegt haben, wie günstig diese neuen Geldspritzen ausfallen sollen. Notenbank-Chef Mario Draghi erklärt die Entscheide um 14.30 Uhr vor den Medien.

Dann dürfte er nach Einschätzung von Ökonomen auch zur Konjunktur- und Inflationsentwicklung befragt werden. Die Inflationsrate war im Mai deutlich gesunken. Zudem sorgen die US-Handelskonflikte und die Brexit-Hängepartie für Unsicherheit. Dazu kommt der zugespitzte Haushaltsstreit der EU-Kommission mit Draghis Heimatland Italien. Ökonomen erhoffen sich zudem Aussagen dazu, ob die EZB Staffelzinsen einführen könnte, um die Folgen der Strafzinsen für Banken abzumildern.

(cash/Reuters)