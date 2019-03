Ökonomen zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit für mindestens einen solchen Schritt nach unten bis Ende nächsten Jahres bei 40 Prozent, wie eine am Freitag veröffentlichte Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters ergab. Mehr als ein Drittel der mehr als 100 Ökonomen, die an der Erhebung nach der jüngsten Zinssitzung im März teilnahmen und Vorhersagen bis Ende 2020 abgaben, gehen nun sogar fest von einem Lockerungsschritt bis dahin aus. In der vorangegangenen Umfrage waren das lediglich ein Viertel.

Die US-Notenbank Fed hatte auf ihrer jüngsten Zinssitzung den Leitzins in der Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent belassen. Die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell wollen wegen der unsicheren Konjunkturaussichten nun erst einmal von weiteren Erhöhungen Abstand nehmen. Nach neun Anhebungen binnen drei Jahren stellten sie für 2019 erst einmal eine Pause in Aussicht. Erst 2020 könnte noch eine Anhebung erfolgen. Noch im Dezember hatte sie für 2019 zwei Zinserhöhungen signalisiert. Die US-Wirtschaft hatte Ende 2018 stärker als erwartet an Schwung eingebüsst. Zwischen Oktober und Dezember wuchs das Bruttoinlandsprodukt nur um 2,2 Prozent. Im dritten Quartal waren es noch 3,4 Prozent gewesen.

