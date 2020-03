Die Fremwährungsreserven der SNB sind im Februar um fünf Milliarden Franken

auf 769 Milliarden Franken gestiegen, wie Daten vom Freitag zeigen. Das ist der stärkste monatliche Zuwachs seit September. Die wöchentlichen Daten zu den Sichteinlagen zeichnen in den letzten Wochen ein ähnliches Bild.

Der Anstieg der Devisenreserven ist ein Signal, dass die Zentralbank zunehmend aktiv gegen den Aufwertungsdruck auf den Franken vorgeht. Da die Landeswährung der Schweiz gegenüber dem Euro auf dem höchsten Stand seit fünf Jahren notiert, rücken die Aktivitäten der SNB zur Eindämmung der Franken-Stärke zunehmend in den Fokus.

Der Anstieg der Devisenreserven bestätigen auch die Vermutungen nicht, wonach sich die SNB am Devisenmarkt vermehrt zurückhält und und dem Franken freien Lauf lässt. Denn die Schweiz ist kürzlich wieder auf eine gefürchtete Watchlist der USA geraten. Dabei handelt es sich um eine Beobachtungsliste von Staaten, die sich in den Augen der USA der Währungsmanipulation schuldig machen oder gemacht haben.

Den Amerikanern sind die Devisenmarktinterventionen der Schweizer Nationalbank (SNB) schon seit langem ein Dorn im Auge. Die SNB kauft seit Jahren Fremdwährungen (insbesondere Euro), um den Franken zu schwächen.

Die überraschende Zinssenkung der Federal Reserve in dieser Woche lässt ähnliche Schritte in Europa wahrscheinlicher erscheinen. Die Ökonomen der UBS halten es für wahrscheinlich, dass die

SNB ihren Leitzins in diesem Monat von -0,75 Prozent auf -1 Prozent senken wird. Das SNB-Direktorium tagt zum nächsten Mal am 18. März zum Thema Zinsentscheid.

(Bloomberg/cash)