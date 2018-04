Die SNB handle zwar unabhängig, aber für eine kleine Volkswirtschaft wie die Schweiz sei das internationale Umfeld und insbesondere die Leitzinsen anderer Zentralbanken wie der EZB sehr wichtig, sagte Jordan der Zeitung "La Liberte" (Samstagausgabe) laut Vorabbericht. "Eine Normalisierung der Geldpolitik auf globaler Ebene, wie sie in den USA bereits eingeleitet wurde, wäre für die Schweiz und die SNB von Vorteil und würde einen gewissen Handlungsspielraum eröffnen."

Trotz aufgehellter Schweizer Konjunktur sei es noch zu früh für eine Änderung der SNB-Geldpolitik. Denn die Inflation sei immer noch sehr niedrig, zudem bleibe die Lage am Devisenmarkt fragil, erklärte Jordan.

Seit Januar 2015 liegt der Leitzins in der Schweiz bei minus 0,75 Prozent. Die Notenbank will mit den Negativzinsen einer zu starken Aufwertung der bei Investoren in Krisenzeiten besonders gefragten Währung begegnen. Die SNB ist an einem schwächeren Franken interessiert, um die exportorientierte Schweizer Wirtschaft zu stützen.

(Reuters)