Die Schweizerische Nationalbank belässt den Leitzins bei minus 0,75 Prozent. Das gab die SNB anlässlich ihrer vierteljährlich stattfindenden geldpolitischen Lageburteilung bekannt.

Der Schritt kommt für einige Beobachter überraschend. Denn die Europäische Zentralbank (EZB) hatte bereits letzte Woche mit ihrer erneuten Lockerung der Geldpolitik vorgelegt und hatte die Strafzinsen für Banken, die Gelder bei der EZB parkieren wollen, um -0,1 Prozent verschärft und das Anleihekaufprogramm wieder aufgenommen. Die SNB zieht damit der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht nach.

Das ist bedeutsam, weil die SNB die Zinsdifferenz in den letzten Jahren zum Euro beihalten wollte, um damit den Franken unattraktiv für Investoren zu halten. über Der Franken legt nach dem SNB-Zinsentscheid gegen den Euro auch zu, wenn auch moderat. Er wertet von 1,1015 vor dem Entscheid auf aktuell 1,0960 auf.

Die SNB stemmt sich seit Jahren mit Negativzinsen und Eingriffen am Devisenmarkt gegen eine Franken-Aufwertung. Ein starker Franken macht in der Exportindustrie und dort unter anderem der Maschinenbau- und Elektroindustrie zu schaffen, die viele ihrer Produkte im Ausland verkauft. Auch der Tourismus leidet, weil er von ausländischen Gästen abhängig ist. Diese Produkte und Dienstleistungen werden dann im Vergleich zu anderen internationalen Wettbewerbern teurer.

Eine Änderung gibt es am Donnerstag dennoch: Die Nationalbank passt die Berechnungsgrundlage für den Negativzins auf den Sichtguthaben bei der SNB an. Das kommt den Banken entgegen. Die Anpassung führe nämlich dazu, dass der Freibetrag für das Bankensystem steige und die Negativzinseinnahmen der SNB sänken, schreibt die SNB in einer Mitteilung. Die neue Freibetragsberechnung tritt per 1. November 2019 in Kraft.

Kritik an Negativzins nahm zu

Der politische Druck auf die SNB, den Negativzins nicht weiter auszuweiten, hatte sich in letzter Zeit erhöht. Auch die Finanzindustrie, mit der die SNB eng zusammenarbeitet, setzte sich immer deutlicher zur Wehr. So hatte Schweizer Bankiervereinigung gegen eine weitere Zinssenkung ausgesprochen.

Die Banken würden jährlich mehr als zwei Milliarden Franken Strafzins zahlen, was rund fünf Prozent ihrer Bruttozinserträge entspreche, erklärte der Branchenverband letzte Woche. "Das andauernde Negativzinsregime benachteiligt die Schweizer Banken im internationalen Wettbewerb."

Nach Ansicht des Bankenverbands bewirkten die Negativzinsen eine Blasenbildung und schädigten langfristig die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft, weil unrentable Unternehmen künstlich am Leben erhalten würden. Zudem gefährdeten sie die Altersvorsorge.

Kritik gab es von Ökonomen auch an der nachlassenden Wirksamkeit der Negativzinsen.