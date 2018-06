Die Ankündigung des Präsidenten der Europäischen Zentralbank, dass die Zinsen im Euroraum für mindestens ein weiteres Jahr nicht steigen werden, hat Veränderungen der Wetten auf die Schweizerische Nationalbank ausgelöst und einige Marktteilnehmer überdenken ihre relativ falkenhaften Ansichten zur geldpolitischen Straffung in der Schweiz.

Es ist der jüngste Dominoeffekt von EZB-Maßnahmen mehr als drei Jahre nach Beginn der quantitativen Lockerung im Euroraum. Diese hatte seinerzeit die SNB veranlasst, die Zinsen auf ein Rekordtief zu senken und die kontroverse Entscheidung zu treffen, den Mindestkurs fallen zu lassen.

Nachdem sich die Zentralbanken weltweit von den Maßnahmen der Krisenzeit entfernen, ist spekuliert worden, dass SNB-Präsident Thomas Jordan die Gelegenheit nutzen würde, die Zinsen vor der EZB zu erhöhen. Aber angesichts der jüngsten dovishen Haltung von Draghi sowie den globalen Risiken, die den Franken ankurbeln könnten, werden die Schweizer Geldpolitiker wohl keine Eile haben, die Negativ-Zinsen abzuschaffen. Diese hatten sie eingeführt, um Geldströme in sichere Häfen abzuwenden.

"Die SNB wird vor der EZB nichts unternehmen, solange die Unsicherheiten in Europa bestehen und es keinen Inflationsdruck in der Schweiz gibt", sagte Janwillem Acket, Chefökonom bei Julius Bär in Zürich. "Warum sollten sie ein Modell ändern, das so erfolgreich war und mehr Risiko einführen?"

Unterstützt durch eine Konjunkturerholung im Euroraum haben die rekordtiefen Zinsen der SNB sowie ihre Interventionsbereitschaft dazu beigetragen, den Franken zu schwächen. Die Währung ist in diesem Jahr kurzzeitig bis den symbolischen Wert von 1,20 pro Euro gesunken, ein Niveau, das viele als fairen Wert betrachten.

Bei der Inflation hat Jordan keinen Grund zur Eile

Aber die Rahmenbedingungen ändern sich rasch. Sie haben bereits einen Warnschuss erhalten, als der Franken im vergangenen Monat angesichts der Aussicht auf eine euroskeptische Regierung in Italien eine Rally hinlegte.

Am Dienstag hat das SECO gewarnt, dass bei einer Verschlechterung der Situation in Rom der Schweizer Franken "unter deutlichen Aufwertungsdruck" geraten könnte, was Folgen für das Wachstum haben könnte. Der Franken liegt derzeit bei rund 1,15 pro Euro.

Bei der Inflation hat Jordan keinen Grund zur Eile. Das Mandat der Nationalbank lautet, die Teuerung unter 2 Prozent zu halten. Das SECO hat seine Inflationsprognose für 2018 auf 1 Prozent erhöht, von einer Erwartung von 0,6 Prozent im März. Für das nächste Jahr wird jedoch eine Verlangsamung auf 0,8 Prozent gesehen.

Sowohl UBS als auch Pictet hatten eine Straffung der SNB bis Ende dieses Jahres prognostiziert. Jedoch hat die EZB-Entscheidung zu den Zinsen dazu geführt, dass einige Ökonomen vorsichtiger werden. Die Chance einer Schweizer Zinserhöhung im Jahr 2018 sei dramatisch zurückgegangen, sagte Nadia Gharbi, Volkswirtin bei Pictet. "Die SNB, die eine eher konservative Notenbank ist, wird wahrscheinlich vorsichtig sein und abwarten."

Indes erwartet die Credit Suisse nach wie vor einen Schritt der SNB. Selbst wenn kein unmittelbarer Inflationsdruck bestehe, gebe es keinen Grund, warum sie nicht im ersten Quartal 2019 erhöhen können, unter der Voraussetzung, dass der Franken nicht erheblich aufwertet, sagt Ökonom Maxime Botteron. Der Franken sei nicht so überbewertet und die Konjunktur laufe gut, fügt er hinzu.

