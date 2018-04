Während Banken, darunter ABN Amro Bank NV und JPMorgan, die längerfristigen Prognosen für den Franken gesenkt haben, gehen die Meinungen, ob die Währung weiter fallen wird, auseinander. Die durchschnittliche Jahresendschätzung der von Bloomberg befragten Analysten bewegte sich nur leicht auf 1,19, verglichen mit 1,18 bevor der Franken auf das Niveau fiel, wo früher die Deckelung der Schweizer Notenbank griff.

Im Mittelpunkt der Debatte stehen unterschiedliche Ansichten über die Perspektiven der Schweizer Geldpolitik. Strategen von ABN Amro und Danske Bank erwarten, dass die Schweizerische Nationalbank ihre zurückhaltende Ausrichtung beibehalten wird, auch wenn die Europäische Zentralbank zu einer Straffung neigt - in der Tat hat SNB-Präsident Thomas Jordan kürzlich gesagt, es sei verfrüht, den Kurs zu ändern. Die JPMorgan-Analysten sind anderer Meinung und sagen, dass die Schweizer Zentralbank in dem Prozess "nicht zu weit hinter" der EZB sein wird.

"Wir glauben nicht, dass sich fundamental genug geändert hat, um einen Wechsel in eine direkt bearishe Haltung zum Franken zu rechtfertigen", schrieben die JPMorgan-Strategen Paul Meggyesi und Thomas Anthonj in einer Notiz.

Prognosesenkungen

ABN Amro sieht auf kurze Sicht eine Verringerung der Frankenschwäche, mit der Möglichkeit einer Erholung von derzeit 1,1966 auf 1,1450 bei Gewinnmitnahmen. Jedoch geht die Bank davon aus, dass die Schweizer Währung später ihren Abwärtstrend fortsetzen wird und erwartet bis Ende 2019 einen Rückgang auf 1,22, verglichen mit früheren Projektionen von 1,17 bzw. 1,22.

"Wir erwarten in diesem oder im nächsten Jahr keine Änderung der Geldpolitik", sagte Georgette Boele, eine leitende Währungsstrategin bei der niederländischen Bank. "Die SNB wird sich sehr zurückhalten, den Franken erheblich zu stärken. In der Tat wird sie wahrscheinlich die Geldpolitik weiter unverändert belassen, um den Abwärtsdruck auf den Franken zu bewahren. "

Die Chefanalystin von Danske Bank, Christin Tuxen, hat eine ähnliche Einschätzung und sieht die Schweizer Währung bei 1,23 in 12 Monaten.

"Wir glauben nicht, dass die SNB in ​​der Lage sein wird, mehr oder weniger parallel zur EZB die Zinsen zu erhöhen", schrieb sie in einer Kundennotiz. "Die SNB wird sich weiterhin abwartend verhalten, sodass Euro-Franken sich in diesem Jahr angesichts eines anhaltenden Normalisierungsprozesses der EZB entschieden in den 1,20er-Bereich bewegen dürfte."

JPMorgan hat ihre Frankenprognose von 1,15 auf 1,19 in einem Jahr reduziert, nachdem die Währung die Marke von 1,20 durchbrochen hat. Die Schweizer Währung bleibe im Vergleich zu den langfristigen realen Durchschnittswerten "moderat günstig". Hinzu komme, dass der extrem hohe Leistungsbilanzüberschuss und die nicht existenten Kapitalabflüsse ihre Prognose stützten, dass das Währungspaar die nächsten drei Quartale bei 1,19 stagnieren werde.

