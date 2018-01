Auf eine "aggressive geldpolitische Reaktion", wie sie im Mitarbeiterstab des Kongressausschusses für Steuerfragen befürchtet wird, muss sich der Republikaner nach fast einem Jahr im Weissen Haus wohl nicht einstellen. Vielmehr lassen die Signale aus der Notenbank darauf schliessen, dass die Federal Reserve auch unter der Führung des ab Anfang Februar amtierenden Chefs Jerome Powell an der Politik behutsamer Zinserhöhungen festhalten wird. Die Währungshüter erwarten offenbar keine Überhitzungsgefahr für die Konjunktur durch die Reform: "Ich sehe keine Notwendigkeit, präventiv tätig zu werden", sagte die Chefin der regionalen Fed von Cleveland, Loretta Mester, im Gespräch mit Reuters.

Trump, der am 20. Januar genau ein Jahr die Geschicke der Supermacht lenkt, muss somit nicht befürchten, dass ihm die Fed unter der Leitung seines Parteifreundes Powell in die Parade fährt. Die Reform gilt als bislang grösster Erfolg Trumps in der Gesetzgebung seit dem Einzug ins Weisse Haus: Sie bringt den Unternehmen eine kräftige Entlastung, die sie im Idealfall für Investitionen nutzen sollen: Der Mindeststeuersatz ist zu Jahresbeginn auf 21 von bisher 35 Prozent gefallen. Hinzu kommt, dass Firmen Anschaffungen in voller Höhe und umgehend über fünf Jahre abschreiben können. Die US-Bürger profitieren zugleich von deutlich höheren steuerlichen Freibeträgen.

Fed-Führungsmitglied Mester geht davon aus, dass die Steuerreform der Wirtschaft zusätzlichen Schub verleihen wird, ohne dass diese in den roten Bereich gerät. Sie veranschlagt für diesen Effekt jeweils einen halben Prozentpunkt mehr Wachstum beim Bruttoinlandsprodukt in den nächsten Jahren. Damit dürfte die Notenbank mit den avisierten jeweils drei Zinsschritten nach oben im laufenden und kommenden Jahr weiter gut leben können. Erwartet wird, dass die US-Wirtschaft 2017 um 2,5 Prozent gewachsen ist, nach 1,5 Prozent 2016.

Angesichts des konjunkturellen Aufschwungs hatte sie den geldpolitischen Schlüsselsatz im Dezember erneut um einen Viertelpunkt hochgesetzt - auf aktuell 1,25 bis 1,5 Prozent. Experten erwarten, dass sie im März nachlegen wird. Auch wenn einige Fed-Mitglieder ein etwas langsameres Tempo bevorzugen würden, plädiert niemand für eine prinzipiell aggressivere Gangart: Dies geht aus den Protokollen der Dezember-Sitzung hervor, in der die Steuerreform zur Sprache kam.

"Wir halten unser Pulver trocken"

Insgesamt waren sich die Währungshüter dabei weitgehend einig, dass die Zinsen weiter stufenweise anzuheben seien. Dies sei der beste Weg, um Risiken für den Konjunkturausblick und die Inflation auszubalancieren. "Wir halten unser Pulver trocken", signalisierte jüngst der Präsident der Fed von Philadelphia, Patrick Harker, im Gespräch mit Reuters. Zur Vorsicht beim Straffen der Zinszügel spricht aus seiner Sicht, dass die Inflation bislang noch immer für einen Aufschwung ungewöhnlich niedrig ausfällt.

Bislang ist auch nicht absehbar, dass sich die Amerikaner einen kräftigen Schluck aus der Lohnpulle genehmigen und so für mehr Preisauftrieb sorgen. Die Fed strebt eine Teuerungsrate von zwei Prozent an und achtet besonders auf Preisveränderungen bei persönlichen Ausgaben der Verbraucher, wobei Energie- und Nahrungsmittelkosten ausgeklammert werden. Dieser Wert lag im November bei "nur" 1,5 Prozent. Die Steuerreform, die den Amerikanern mehr verfügbares Geld für den Konsum bescheren soll, setzt somit in einem Umfeld ein, das nicht durch ein hohes Inflationsniveau geprägt ist: "Daher muss man sich wahrscheinlich nicht so viele Gedanken über die geldpolitische Gegenreaktionen machen wie in einem anders gelagerten Umfeld", sagte der Chef der Fed von San Francisco, John Williams.

Die Fed, die neben Vollbeschäftigung auch stabile Preise fördern soll, kann der niedrigen Inflation mit Blick auf die zu erwartenden Effekte der Steuerreform somit sogar etwas Gutes abgewinnen. Zugleich ist der Chef der Fed von St. Louis, James Bullard, nicht überzeugt, dass die Reform tatsächlich ein grosser Wurf wird. Da die US-Wirtschaft im Jahr mehr als 18 Billionen Dollar an Wirtschaftsleistung auf die Waage bringe, sei eine Steuersenkung im Volumen von jährlich rund 150 Milliarden Euro "nicht eine wirklich grosse Nummer". Gefahren lauerten allenfalls, wenn sich die Reform über eine höhere Produktivität langfristig und damit nachhaltig in den Wachstumszahlen niederschlage: "Dann könnten schon einige Zehntelprozentpunkte viel ausmachen", warnte Bullard.

(Reuters)