Weltweit erreicht die Inflation neue Höchstwerte und setzt damit die Zentralbanken unter Druck. Zwar ist die Teuerung in der Schweiz deutlich geringer als in den USA oder in der Eurozone. Dennoch dürfte auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) schon bald die geldpolitischen Zügel anziehen und allmählich die Negativzinspolitik beenden.

Nach Ansicht der UBS dürfte die SNB schon bei der Veröffentlichung der geldpolitischen Lagebeurteilung im September das erste Mal an der Zinsschraube drehen und dann den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf noch minus 0,5 Prozent anheben, schreibt die Grossbank in der am Donnerstag veröffentlichten Notiz "Switzerland: Inflation and a September SNB hike".

Die Inflation in der Schweiz sei zwar viel geringer als anderswo, so die UBS. Aber sie liege mit 2,5 Prozent im April über dem Zielband von zwei Prozent. Daher könnte sie mit der Normalisierung der Geldpolitik zuwarten, denn sie erwarte ja im kommenden Jahr einen Rückgang der Inflation auf unter 1,0 Prozent.

"Wir gehen aber davon aus, dass die SNB den durch die Zinserhöhungen der EZB geschaffenen Spielraum nutzen wird, um aus den negativen Zinsen herauszukommen", schreibt die Bank. UBS rechnen nun mit einer ersten Leitzinserhöhung der SNB um +25 Basispunkte am 22. September und damit ein Quartal früher als bisher. Dies reflektiere die Erwartung, dass die EZB im Juli eine erste und im September eine zweite Zinserhöhung mache.

Danach erwarten die Analysten der grössten Schweizer Bank, dass die SNB bis im September 2023 bei jeder vierteljährlichen Sitzung weitere Zinserhöhungen vornehmen wird. Damit dürfte die SNB den Leitzins bis Ende 2023 auf +0,5 Prozent anheben.

Damit ist die UBS nicht alleine. Auch andere Banken rechnen damit, dass die SNB die Negativzinsen beenden will. Laut einer Studie der Commerzbank dürfte die SNB schon im Juli und nach Ansicht Credit Suisse im Dezember den Leitzins um 25 Basispunkte anheben. Das Ende der Negativzinsen erwartet die CS im Dezember 2023 und damit später als die UBS.

(AWP)