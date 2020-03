Sie kündigte an, Kredite an Banken zu vergeben, die als Sicherheiten von Geldmarktfonds dienen. Die neue Massnahme würde "Unterstützung für den Kreditfluss an Haushalte und Unternehmen" bieten, indem sichergestellt werde, dass die 3,8 Billionen Dollar schwere Investmentfondsindustrie ihre Bestände an US-Staatsanleihen und anderen hochwertigen Vermögenswerte zum vollen Wert verkaufen können, falls Anleger ihr Geld abziehen.

(Reuters)