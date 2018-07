Es sei Aufgabe des Offenmarktausschusses der Federal Reserve, die Inflation niedrig und stabil zu halten und in der US-Wirtschaft Vollbeschäftigung zu erzielen, sagte der Präsident der Fed-Ablegers von St. Louis, James Bullard, am Freitag in Glasgow im US-Bundesstaat Kentucky zu Journalisten. "Jeder kann das kommentieren, der Präsident und andere Politiker eingeschlossen." Aber es obliege dem Ausschuss, die besten Entscheidungen zu treffen, um diese Ziele zu erreichen.

Trump hatte am Donnerstag den Zinserhöhungskurs der Fed in einem Interview der Fed scharf angegriffen und am Freitag über den Kurznachrichtendienst Twitter noch einmal nachgelegt. Die Währungshüter wollten nach jeder Erhöhung die Zinsen weiter nach oben setzen, sagte er dem Sender CNBC. "Darüber bin ich nicht glücklich."

(Reuters)