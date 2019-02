Damit werde der US-Wirtschaft Raum für weiteres Wachstum gegeben, sagte der Chef des Notenbankbezirks Minneapolis, Neel Kashkari am Sonntag. Grundsätzlich sei die US-Wirtschaft gesund. "Wir bei der Fed können aber nicht kontrollieren, ob es eine Krise in Europa gibt oder ob China eine harte Landung widerfährt", sagte Kashkari. Die Fed habe aber die Kontrolle über die eigenen Fehler. "Wenn wir also vermeiden können, zu früh auf die Bremse zu treten, kann das Wachstum weitergehen." Kashkari hatte schon früher davor gewarnt eine Rezession auszulösen, wenn die Fed die Zinszügel kräftiger als nötig anzieht.

Nach dem Zinsfeuerwerk im vorigen Jahr hatte die Fed am Mittwoch eine Zinspause signalisiert. Während das am Markt gut ankam, werteten einige Analysten dies als Warnung, dass sich eine Abkühlung der US-Wirtschaft anbahnen könnte.

(Reuters)