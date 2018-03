Einerseits Steuergeschenke für die Wirtschaft, andererseits hohe Zollschranken zugunsten der heimischen Stahl- und Aluminiumindustrie. Die beiden Vorstösse von US-Präsident Donald Trump stellen die Notenbank (Fed) unter dem neuen Chef Jerome Powell vor schwierige Entscheidungen. Denn die Währungshüter müssen abschätzen, inwieweit ein eskalierender globaler Handelsstreit die Konjunktur abwürgen und die grösste Steuerreform seit Jahrzehnten in ihrer Wirkung aushebeln könnte. Fed-Führungsmitglieder weisen bereits darauf hin, dass die Notenbank ihren Zinserhöhungskurs eventuell verlangsamen muss.

"Ein globaler Handelskrieg wäre eine Katastrophe", sagt Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Eine schwere Rezession könne die Folge sein. "Dann reden wir nicht mehr von irgendwelchen Zinserhöhungen, die noch kommen, sondern eher vom Gegenteil." Unternehmen hätten in den vergangenen 20 Jahren internationale Wertschöpfungsketten aufgebaut. "Das alles müsste abgeschrieben werden, die Wirtschaft würde komplett durcheinandergewirbelt", warnt Krämer.

Der Präsident des Fed-Ablegers von Atlanta, Raphael Bostic, stellte kürzlich bereits seine eigene Rechnung an: Zwar trieben die Steuersenkungen die Fed in Richtung einer aggressiveren Geldpolitik. Im Falle eines sich verschärfenden Handelsstreits könne dies aber konterkariert werden. Bislang haben die Dollar-Wächter für dieses Jahr drei Zinsschritte angedeutet. Sie hatten 2017 ihren Leitsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld drei Mal angehoben. Aktuell liegt er in einer Spanne von 1,25 bis 1,5 Prozent.

Experten zufolge kann die Einführung von Zöllen ganz unterschiedliche wirtschaftliche Effekte haben, die die Fed abzuwägen hat. Zinsstratege Christoph Kutt von der DZ Bank weist drauf hin, dass mit höheren Zöllen tendenziell die Inflation steigt. Die Fed müsse dann schauen, ob sie nicht etwa rascher zu reagieren habe. "Auf der anderen Seite muss sie natürlich auch die Rezessionsrisiken in Betracht ziehen und die Schritte dann entsprechend langsamer gestalten." Aktuell besitzt die Fed Kutt zufolge noch einen Spielraum, da die Inflation noch unter ihrer Zielmarke liegt. Das für die Fed wichtige Mass stand zuletzt bei 1,5 Prozent, zwei Prozent sind das Ziel.

Sollte es nicht zu einem globalen Handelskrieg kommen, dürften die negativen Folgen der Zölle für die US-Wirtschaft aus Sicht mancher Volkswirte eher begrenzt sein. Nach Einschätzung des Wirtschaftsweisen Volker Wieland betreffen die Zölle bisher nur einen kleineren Teil der Wirtschaft. "Es könnte schlimmer kommen, wenn die Handelspartner stark zurückschlagen und es zu einem Handelskrieg kommt." Falls dies nicht eintritt, werden Wieland zufolge die massiven Steuersenkungen viel deutlicher das Wachstum beflügeln. Der Kurs der Fed werde deshalb vielmehr von der Steuerpolitik beeinflusst werden. Seine Prognose: "Sie wird die Zinserhöhungen vermutlich eher beschleunigen denn verlangsamen müssen."

"Handelskonflikt kennt nur Verlierer"

Die Gefahr eines globalen Handelskonflikts ist allerdings nach Einschätzung vieler Experten inzwischen deutlich gestiegen. "Die EU muss entschieden mit Vergeltungszöllen reagieren. Damit beginnt ein Handelskonflikt, der nur Verlierer kennt", glaubt Ifo-Experte Gabriel Felbermayr. Auf Vergeltung zu verzichten, sei für die EU keine Option: "Europa würde sich unglaubwürdig machen, verhielte es sich jetzt passiv. Andere Länder könnten sich ermutigt fühlen, ebenfalls unliebsame Regeln zu brechen." Der Chef des Berliner DIW, Marcel Fratzscher, sieht Europa sogar praktisch in der Pflicht, gegenzuhalten: "Tut sie dies nicht, hätten die USA quasi eine Freifahrkarte für ihren Konfrontationskurs."

So muss sich die US-Notenbank wohl darauf einstellen, dass die von Trump als Schutzmassnahme für die daniederliegende heimische Stahlbranche gedachte Politik letztlich grösseren konjunkturellen Flurschaden anrichtet und die transatlantischen Handelsbeziehungen durcheinander rüttelt. ING-Diba-Ökonom Carsten Brzeski verweist auf einen Bumerangeffekt durch die im Jahr 2002 vom einstigen US-Präsidenten George W. Bush eingeführten Strafzölle auf chinesischen Stahl: "Die Folge waren höhere Preise und Arbeitsplatzverluste in Sektoren, die Stahl verwenden." Genau das Gegenteil also, was Trump erreichen will.

