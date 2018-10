Bill Browder, der in Grossbritannien ansässige Investor, der illegale Geldflüsse aus Russland nachverfolgt, fordert Staatsanwälte in der nordischen Region auf, Untersuchungen bei Nordea Bank einzuleiten und behauptet, dass bis zu 175 Millionen Dollar potenziell illegaler Gelder bei Skandinaviens grösster Bank gelandet sind.

In einer bei den schwedischen Behörden eingereichten Beschwerde sagte Browders Hermitage Capital Management, es habe 365 Nordea-Konten in Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen identifiziert, die von 2007 bis 2013 Zahlungen von Mantelgesellschaften erhielten, die zur Geldwäsche und Steuerhinterziehung eingerichtet wurden. Beschwerden wurden auch in Norwegen und Dänemark eingereicht und werden bald in Finnland, sagte Browder Dienstagabend.

"Ordentliche sorgfältige Prüfungen hätten dieses Zeug aufgedeckt", sagte Browder in einem Interview. "Aufgrund dieser Informationen besteht ein starker Geldwäsche-Verdacht, und wir fordern die Strafverfolgungsbehörden auf, dies zu untersuchen."

Nordea, die am 1. Oktober die Unternehmenszentrale von Stockholm nach Helsinki verlegt hat, sagte, die Bank sei sich des Berichts von Hermitage "bewusst" und arbeite eng mit den zuständigen Behörden in den Ländern zusammen, in denen sie tätig ist.

Nordea sagte, dass es aufgrund der Bankgeheimnisse nicht zu einzelnen Kunden Stellung nehmen könne. Die Bank habe aber "in den letzten Jahren massiv in die Stärkung seiner Ressourcen investiert, um Geldwäsche und andere Formen der Finanzkriminalität in allen Ländern zu bekämpfen, in denen wir tätig sind."

(Bloomberg)