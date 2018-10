"Ein höheres Mass an Harmonisierung der geltenden Vorschriften in Form einer Verordnung sollte erwogen werden", appellierte de Guindos an die EU-Finanzminister am Dienstag während einer öffentlichen Debatte in Luxemburg. Eine EU-Verordnung ist auf alle Mitgliedsstaaten anwendbar. Bisher gibt es nur Richtlinien, die den jeweiligen Regierungen viel Spielraum bei deren Anwendung lassen.

Deutschland und andere Länder wollen mehr Zeit, um das bestehende System zu ändern. "Wir denken, dass dies kurzfristig nicht einfach ist, aber etwas, über das wir gerne diskutieren würden", sagte Staatssekretär Jörg Kukies vom Bundesfinanzministerium.

In der europäischen Finanzwelt vergeht derzeit kaum eine Woche ohne Schlagzeilen über Geldwäsche: Betroffen sind prominente Namen wie die Deutsche Bank, Credit Suisse, Danske Bank oder die niederländische ING. Von Geldwäsche spricht man, wenn Mittel aus kriminellem Ursprung in den Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden. Die Herkunft der Gelder wird über komplexe Systeme verschleiert und ist für die betroffenen Banken oder Unternehmen nur schwer nachvollziehbar.

Anfällig dafür sind nach Einschätzung der Beratungsagentur AlixPartners vor allem international agierende Banken mit Geschäft in Risikoländern - etwa Lateinamerika, Teilen Asiens und Osteuropas. Das Risiko sei zudem hoch in Bereichen wie der Exportfinanzierung und bei Auslandsgeschäften über Drittbanken.

(Reuters)