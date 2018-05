Genentech hat für die subkutane Verabreichung von Acterma die Zulassung von der US-Gesundheitsbehörde FDA zur Behandlung von polyartikulärer juveniler idiopathischer Arthritis (PJIA) erhalten. Die Genehmigung gilt für Kinder ab einem Alter von zwei Jahren, wie das Unternehmen am Montagabend schreibt.

Actemra kann einzeln oder in Kombination mit Methotrexate (MTX) verabreicht werden. Das Mittel ist in verschiedenen Verabreichungsformen in den USA, Europa und Japan zugelassen und kommt auch bei anderen Formen von Arteriitis zur Anwendung.

(AWP)