Seitdem hat Nikola wieder an Attraktivität eingebüsst. Das Papier notierte am ersten Handelstag 2018 bei 18 Dollar je Aktie. An der Spitze wurde Nikola im Jahr 2020 zu 65 Dollar gehandelt; heute notiert es noch knapp 60 Cent. Schwab sagt: «Gerade bei jungen Technologie-Unternehmen sind starke Schwankungen normal und bei einer Investition die Auswahl und Risikoabwägung besonders wichtig.»