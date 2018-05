Was erhielt die Aktie von Richemont in den Wochen vor der Veröffentlichung des Jahresergebnisses nicht alles an Vorschusslorbeeren: Innerhalb von weniger als sechs Wochen kletterte ihr Kurs von 80 auf gut 98 Franken und damit über das einstige Rekordhoch vom Sommer 2013 bei 96,15 Franken.

Rückblickend waren die Vorschusslorbeeren wohl etwas gar voreilig, wie sich am frühen Freitagmorgen herausstellt. Denn sowohl beim operativen Gewinn (EBIT) als auch beim Reingewinn verfehlt der Luxusgüterkonzern aus Genf selbst die pessimistischsten Analystenerwartungen deutlich.

Im vorbörslichen Handel von Julius Bär wird die Richemont-Aktie zur Stunde mit einem satten Minus von 4,1 Prozent auf 94,95 Franken abgestraft.

Gewinnentwicklung von einmaligen Kosten belastet

Ersten Reaktionen aus dem Analystenlager zufolge weist der Zahlenkranz gleich mehrere Schwachpunkte auf. Zum einen verfehlt das organische Umsatzwachstum mit 8 Prozent die Marktprognosen leicht. Das gilt insbesondere für den Absatz mit Luxusuhren. Einzig das Schmuckgeschäft entwickelte sich erwartungsgemäss. In den letzten Jahren war gerade dieser Geschäftszweig allerdings immer wieder für positive Überraschungen gut.

Aufgrund einmaliger Kosten im Zusammenhang mit dem Rückkauf von Ladenhütern in Höhe von 208 Millionen Euro bleiben der Gewinnbeitrag auf dem Uhrengeschäft sowie jener aus dem Geschäft mit Lederwaren weit hinter den Erwartungen zurück. Doch selbst um die genannten Kosten bereinigt verfehlt der operative Gewinn (EBIT) die Schätzungen um gut 4 Prozent.

Das abgelaufene Geschäfts liege bereinigt um die Lagerrückkäufe und das schlechte Finanzergebnis nur leicht unter den Schätzungen, schreibt die Zürcher Kantonalbank in einem Kommentar. Wie der Autor ergänzt, hatte Richemont bereits im November auf Lagerrückkäufe hingewiesen. Die Markterwartungen für das neue Jahr hält er hingegen für realistisch, weshalb die Richemont-Aktie weiterhin mit "Übergewichten" eingestuft wird.

Keine Anschlusskäufe zu erwarten

Die Berufskollegen bei der Bank Vontobel und Kepler Cheuvreux gewinnen dem Zanlenkranz ebenfalls eher positive Aspekte ab. Beide begrüssen die Lagerbereinigungen und weisen auf die hohe Barmittelgenerierung hin. Wobei gesagt werden muss, dass sowohl bei der Bank Vontobel als auch bei Kepler Cheuvreux die Richemont-Aktie seit längerer Zeit zum Kauf empfehlen.

Im hiesigen Berufshandel wird den verfehlten Erwartungen dennoch ein grösseres Gewicht beigemessen. Wie es heisst, rücken Aktienkurse von 100 oder mehr Franken nach der Rekordjagd der letzten Tage in weite Ferne. Anstatt dem ursprünglich erwarteten Zahlenschub, rechnen Händler nun mit Gewinnmitnahmen.