Der Genussschein von Roche fiel bei Börseneröffnung am Donnerstag um 1 Prozent auf 278 Franken. Im frühen Handel konnte er nun an Boden gut machen und notiert derzeit 0,6 Prozent im Plus. Er hat in diesem Jahr etwa 10 Prozent zugelegt, "ein guter Jahresstart", wie CEO Thomas Schinecker an einer Roche-Medienkonferenz in Basel sagte.