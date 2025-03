Nachwehen der Stromkrise als weiterer Grund

Remo Meier (56), Inhaber der Metzgerei Fischer in Langendorf SO und Vizepräsident des Schweizer Fleisch-Fachverbands, sieht einen weiteren Faktor für die aktuelle Konkurswelle, der zuletzt in den Hintergrund rückte: «Die Strompreiserhöhungen vor drei Jahren sind ein wesentlicher Treiber.» Genau in der Zeit nach Corona hätten viele Betriebe unter massivem Druck der Stromlieferanten neue Energieverträge mit extrem hohen Strompreisen abschliessen müssen.