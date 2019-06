Der für kommenden Monat geplante Börsengang der Swiss-Re-Tochter ReAssure nimmt weiter Form an: Der Spezialist für geschlossene Lebensversicherungsportfolios soll zu Kursen zwischen 2,80 und 3,30 britischen Pfund je Aktie an die Londoner Börse gebracht werden.

Das entspräche einer Marktkapitalisierung zwischen 2,8 und 3,3 Milliarden Pfund. Das sind umgerechnet zwischen 3,52 und 4,15 Milliarden Dollar und liegt unter den rund 5 Milliarden Dollar, mit welchen einige Branchenexperten zuletzt gerechnet hatten (cash berichtete).

Wo Schatten ist, da ist auch Licht

Die Wogen etwas glätten dürfte der Umstand, dass Swiss Re bei Ausübung der Mehrzuteilungsoption gesamthaft bis zu 29,9 Prozent an ReAssure im Publikum platzieren könnte. Das wiederum ist etwas mehr, als sich dieselben Experten erhofft hatten. Am oberen Ende der Preisspanne könnten dem Schweizer Mutterhaus so bis zu 1,24 Milliarden Dollar zufliessen.

Dem steht eine kürzlich vollzogene Ausstattung von ReAssure mit zusätzlichen Eigenmitteln in Höhe von umgerechnet gut 600 Millionen Dollar, von welchen rund 450 Millionen Dollar auf Swiss Re entfallen. Den Restbetrag steuerte die japanische Mitaktionärin MS&AD bei. Sie hält 25 Prozent an ReAssure.

Spekulationen rund um den Verwendungszweck

Im vorbörslichen Handel von Julius Bär reagiert die Aktie von Swiss Re denn sogar positiv auf die Neuigkeiten. Zur Stunde erholt sie sich um 0,7 Prozent auf einen Mittelkurs von 99,75 Franken.

Händlern zufolge bieten die vorliegenden Informationen nun Spekulationen rund um die Verwendung des Nettoerlöses aus dem Börsengang von ReAssure von gut 600 Millionen Dollar einen geradezu idealen Nährboden. Hinzu kommt, dass die Beteiligungsreduktion auf unter 50 Prozent die Kapitalbindung beim Mutterhaus reduziert.

Es sei deshalb nicht auszuschliessen, dass die Swiss-Re-Aktionäre entweder über eine Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms oder über eine Sonderdividende zum Handkuss kämen, so heisst es weiter.