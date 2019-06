Lange Monate mussten die Swiss-Re-Aktionäre auf Neuigkeiten zum geplanten Börsengang von ReAssure warten. Am frühen Freitagmorgen nun meldet sich der Rückversicherungskonzern aus Zürich zu Wort. Der erste Schritt zur Kotierung an der London Stock Exchange soll in weniger als 24 Stunden gemacht sein.

In einem ersten Schritt will Swiss Re etwas mehr als 25 Prozent an ReAssure im Publikum platzieren. Dadurch fällt die Beteiligung von 75 auf unter 50 Prozent. Die übrigen 25 Prozent hält der japanische Versicherungskonzern MS&AD. Ob sich auch die Japaner im Zuge des Börsengangs von Teilen ihres Aktienpakets trennen, ist nicht bekannt.

Die Börsenpläne kosten die beiden bisherigen Aktionäre aber erst einmal Geld: Um eine angemessene Kapitalstruktur zu schaffen, wird ReAssure mit zusätzlichem Eigenkapital in Höhe von 481 Millionen Pfund ausgestattet. Dazu schiessen Swiss Re und MS&AD proportional zu ihren aktuellen Beteiligungen (75/25) Geld ein.

Dennoch ist die Swiss-Re-Aktie im vorbörslichen Handel von Julius Bär gefragt. Sie gewinnt 0,7 Prozent auf einen Mittelkurs von 97,75 Franken.

ReAssure-IPO ein möglicher Kurstreiber für Swiss Re

Noch im Januar wurden Spekulationen wach, wonach Swiss Re die Börsenpläne für ReAssure auf Eis legen könnte. Der Spezialversicherers Rothesay Life sei an einer Übernahme der Geschäftseinheit interessiert, so berichtete der britische Nachrichtensender Sky News damals und nannte einen möglichen Preis von 3,5 Milliarden Pfund.

Noch sind sich Beobachter nicht sicher, ob ReAssure im Rahmen des geplanten Börsengangs ähnlich hoch oder sogar noch höher bewertet wird. Einige Branchenexperten sprechen gar von einem möglichen Unternehmenswert von 4 Milliarden Pfund und mehr.

Falls ja, hätte sich das Warten für Swiss Re und MS&AD gelohnt und das geplante Initial Public Offering (IPO) würde zum Kurstreiber für die Swiss-Re-Aktie. Nachdem die Aktie seit Mitte Mai um fast 8 Prozent zulegen konnte, ist sie auf neue Impulse angewiesen.