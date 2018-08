Der 44-jährige deutsche Staatsbürger räumte ein, an einem milliardenschweren Fall in Zusammenhang mit Geldern beteiligt gewesen zu sein, die vom venezolanischen Ölkonzern PDVSA veruntreut worden waren, wie das US-Justizministerium in der Nacht auf Donnerstag mitteilte. Der Banker hatte bei Julius Bär in Panama gearbeitet.

(Reuters)