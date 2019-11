Die Investmentbank war der grösste Kunde der WeWork-Innenausstattungssparte für Unternehmen, die im vergangenen Jahr UBS-Büros mit trendigen Möbeln, Pflanzen und Saftbars eingerichtet hatte. Die Telefonzellen, die in einer offenen Bürolandschaft eine gewisse Privatsphäre bieten, waren ein zentrales Element und eine eigene Design-Kreation von WeWork.

Mit der Herstellung der hohen, schallgedämmten Telefonzellen mit rechteckigen Fenstern und Falttüren beauftragte WeWork Premier XD, eine mittlerweile geschlossene Firma, die Kioske für Unternehmen wie Starbucks herstellte. Dies berichten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen und geht auch aus einem Dokument hervor, das Bloomberg Businessweek einsehen konnte und das detaillierte Skizzen des Produktionsplans enthält.

Nachdem UBS-Mitarbeiter in den Büros des Vermögensverwaltungsbereichs in Weehawken im US-Bundesstaat New Jersey den ungewöhnlichen Geruch bemerkt hatten, beauftragte die Bank ein Unternehmen, die von Premier hergestellten Telefonhäuschen zu testen. Die Ergebnisse zeigten einen erhöhten Formaldehydgehalt, und UBS liess die Kabinen austauschen, sagen zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Sie baten um Anonymität, weil sie nicht befugt sind, öffentlich über die Details zu sprechen.

Reizung der Atemwege möglich

Formaldehyd wird häufig in Baumaterialien verwendet, doch in zu hohen Konzentrationen kann eine Exposition kurzfristig die Atemwege von Menschen reizen. Langfristig steht es sogar in Verdacht, Krebs zu verursachen. Im August, nachdem UBS die Formaldehyd-Ergebnisse bekannt gegeben hatte, diskutierte WeWork mit den Lieferanten über die Suche nach einem neuen Anbieter für die Telefonzellen.

Aber an den WeWork-Standorten in den USA und Kanada blieben Tausende der mit Mängeln behafteten Telefonzellen in Betrieb. Die Problematik wurde am 14. Oktober bekannt, als WeWork den Mitglieder per E-Mail kontaktierte und ihnen mitteilte, dass das Unternehmen 2.300 der Kabinen wegen möglicher Formaldehydrisiken entfernen werde. Die Kabinen wurden mit Papierschildern versehen, auf denen stand: „ACHTUNG: NICHT VERWENDEN“, berichteten Kunden, die bei WeWork zur Arbeit kamen.

WeWork hat vor kurzem begonnen, einige der belasteten Telefonzellen auszutauschen. Sie werden gegen Zellen mit demselben Design ausgewechselt, das von einem anderen Produzenten hergestellt wurde, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. In einigen Büros fehlen noch Telefonzellen oder es gibt welche, die nicht benutzbar und mit Schildern versehen sind, auf denen steht: "Wir führen derzeit zusätzliche Tests für eine Stichprobe dieser Telefonzellen durch."

Eine Sprecherin von WeWork schrieb in einer E-Mail: "Wir bedauern die Auswirkungen dieses Problems auf die Mitglieder an einigen unserer Standorte und arbeiten daran, diese Situation so schnell wie möglich zu beheben.” UBS lehnte eine Stellungnahme ab.

(Bloomberg)