Dies hätten Recherchen aus Verwaltungsrats-Kreisen ergeben, hiess es am Montag in einem Artikel der "Aargauer Zeitung". Dabei handle es sich um Gerüchte, zu denen Raiffeisen keine Stellung nehme, heisst es weiter in der Mitteilung von Raiffeisen.

Weiter hält die Bank fest, dass der Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz einen breit angelegten Erneuerungsprozess in die Wege geleitet habe. Bis 2020 würden neun der zwölf VR-Mitglieder aufgrund der statutarischen Amtszeit- oder Altersbeschränkungen zurücktreten, inklusive des Präsidenten Prof. Dr. Johannes Rüegg-Stürm.

(AWP)