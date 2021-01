Der Gesundheitsbereich "verdient vermutlich eine gewisse Übergewichtung in den Portfolios" in diesem Jahr, schreibt Bryan Garnier in einem Bericht. Dies deshalb, da die Anleger möglicherweise zu optimistisch und aggressiv auf eine konjunkturelle Erholung setzen und dabei zyklische Titel bevorzugen.

Bryan Garnier erwartet auch, dass es selbst bei einer 50:50-Situation im US-Senat für die Demokraten schwierig werden wird, abrupte und tiefgreifende Gesundheitsreformen zu verabschieden, wobei Bidens Hauptziel wahrscheinlich darin bestehe, Frieden und Konsens wiederherzustellen. Garnier erwartet auch keine Enttäuschungen in der Berichtssaison.

Angesichts von 53 neuen Medikamenten, die im vergangenen Jahr von der amerikanischen Arzneimittel-Zulassungsbehörde (FDA) zugelassen wurden, sehen die Analysten von Bryan Garnier eine starke Dynamik bei den Umsätzen vieler Firmen. Bryan Garnier, 1996 in Paris und London gegründet, ist eine auf europäische Wachstumsfirmen ausgerichtete Investmentbank.

Sie nennt folgende drei Aktien als Favoriten:

Daten aus einer Pseudovirus-Neutralisationsstudie in den kommenden Wochen könnten die Zuversicht in den Covid-19-Impfstoff von Pfizer/Biontech stärken und für mehr Klarheit über das Produktionsziel für Januar und Februar und eine mögliche zusätzliche EU-Bestellung sorgen.

Die jüngsten Kursverluste bei Biontech bieten laut Garnier eine gute Einstiegsmöglichkeit. Die Aktie erreichte Mitte Dezember ein Rekordhoch bei 131 Dollar, fiel dann aber bis Ende Jahr bis auf 81 Dollar zurück. Im neuen Jahr ist sie wieder am Steigen und steht derzeit bei rund 94 Dollar.

Novartis ist der Favorit im Large-Cap-Pharmabereich von Bryan Garnier. Die Umsatzdynamik von 2020 werde sich in diesem Jahr fortsetzen oder beschleunigen.

Die Zulassung des Multiple-Sklerose-Medikaments Kesimpta in allen Regionen und von Leqvio (Cholesterinsenker) zumindest in Europa sorge für "zwei neue bedeutende Wachstumstreiber". Bryan Garnier erhöhte daher das Kursziel von Novartis auf 118 von 115 Franken (derzeit: 83,30 Franken).

Zealand Pharma aus Dänemark schliesslich ist laut den Analysten ein "Top-Biotechnologiewert", der 2021 voraussichtlich "ein neues Kapitel aufschlagen" werde. Die Firma entwickelt peptidbasierte Arzneimittel. Der Schwerpunkt liegt auf Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes und Fettleibigkeit.

Der Rescue-Pen mit dem Medikament Dasiglucagon habe Ende März einen wichtigen Termin bei der FDA. Dies werde Zealand Pharma deutlicher erkennbar zu einem Biopharma-Unternehmen machen, so Brany Garnier. Die Aktie hat sich vor allem 2019 aufwärts entwickelt und bewegte sich 2020 kaum.

(Bloomberg/cash)