Die am AAN (American Academy of Neurology) vorgestellten Daten zeigten, dass Ocrevus die Krankheitsaktivität und das Fortschreiten der Erkrankung bei Patienten mit schubförmiger multipler Sklerose (RMS) deutlich reduziert, wie Roche am Montag mitteilt.

So habe eine vierjährige kontinuierliche Behandlung mit dem Mittel eine anhaltende Reduktion der Krankheitsaktivität bei Patienten mit RMS ergeben. Dies gehe aus einer Analyse der offenen Verlängerungsphase hervor. Zudem zeigten weitere Analysen, die mit dem Symbol Digit Modalities Test gemessen wurden, dass Ocrevus den kognitiven Abbau verlangsame und die kognitiven Funktionen bei RMS verbessere.

(AWP)