Das Unternehmen liefert die "Ascom Healthcare Plattform" und die Software "Digistat" für Intensivstationen, Operationssäle und Labore. Das Auftragsvolumen übersteige eine halbe Million Schweizer Franken, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Mit den Ascom-Lösungen wolle das Spital die klinischen Arbeitsabläufe in Intensivstationen, Operationssälen sowie hämodynamischen und endoskopischen Laboren optimieren. Campus Bio-Medico sei ein internationales Kompetenzzentrum, das seit 2014 von der Joint Commission International (JCI) akkreditiert ist. Dies stehe für ein sehr hohes Mass an Effizienz und Sicherheit in der Patientenbehandlung, schrieb Ascom weiter.

(AWP/cash)