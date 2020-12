Im Zuge dieser Massnahmen kommt es auch zu zwei Abgängen, wie es in einer Mitteilung von Dienstag heisst. Dort steht weiter, dass das Wachstum in den Kerngeschäften zusammen mit der Expansion der Nicht-Premium-Marken und der Einführung des Kieferorthopädie-Geschäftsbereichs zu zunehmenden "Führungsherausforderungen" beigetragen hätten.

Um die Verantwortlichkeiten besser zu verteilen, wird Wolfgang Becker, zusätzlich zu seiner derzeitigen Funktion als Leiter der Emerging Markets & Distributors EMEA, die Verantwortung für Mittel- und Osteuropa (einschliesslich der Schweiz) ab 1. Januar 2021 übernehmen.

Am 1. Januar 2021 wird dafür Rob Woolley, der derzeitige Leiter von Nordamerika, die Leitung von Sales Western Europe übernehmen. Sein Nachfolger wird dann Aurelio Sahagun. Dieser war zuletzt Präsident der Orthopädie-Division für das multinationale Medtech-Unternehmen Microport Scientific.

Chief Information Officer

Die Gruppe schafft ausserdem neu die Position eines sogenannten Chief Information Officers. Dieser wird auch Teil der Geschäftsleitung (EMB) sein. Straumann befinde sich derzeit im Rekrutierungsprozess für diese neue Position, heisst es weiter.

Andreas Meier wird ausserdem zum Jahresende die Verantwortung für den Bereich Business Development abgeben, um sich voll und ganz auf seine Rolle als Rechtschef der Gruppe zu konzentrieren.

Petra Rumpf und Jens Dexheimer verlassen Unternehmen

Neben Neuzugängen kommt es auch zu Abgängen. So habe sich der derzeitige Europa-Chef Jens Dexheimer entschieden, das Unternehmen nach elf Jahren per Ende dieses Jahres zu verlassen. Aus der Geschäftsleitung austreten wird per Ende Jahr auch Petra Rumpf, die bisher als Head Dental Service Organizations amtete.

Sie wolle sich auf ihre Verwaltungsratsmandate im Gesundheits- und Konsumgüterbereich konzentrieren, heisst es weiter. Straumann befinde sich in der fortgeschrittenen Phase des Rekrutierungsprozesses und werde ihre Nachfolge bekannt geben, sobald der Prozess abgeschlossen sei.

Rumpf soll nun den Aktionären an der Generalversammlung im April 2021 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorschlagen werden, wo sie die Lücke von Monique Bourquin füllen soll, die sich nicht zur Wiederwahl stellt.

(AWP)