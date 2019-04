Die Galenica-Aktien rücken gegen 10.30 Uhr um 3,4 Prozent auf 50,05 Franken vor. Damit werden die Titel erstmals seit November 2018 wieder oberhalb der Marke von 50 Franken gehandelt. Der Gesamtmarkt SPI gewinnt derweil 0,2 Prozent.

Den Angaben zufolge erwirtschaftete die Bichsel Gruppe im Jahr 2018 einen Umsatz von über 60 Millionen Franken und beschäftigt derzeit rund 300 Mitarbeiter. Neben der Führung einer öffentlichen Apotheke in Interlaken sei die Gruppe auf die Herstellung von individuellen Arzneimitteln sowie auf die Betreuung von Patienten zu Hause im Bereich Heimdialyse in der ganzen Schweiz spezialisiert.

Die Bichsel Gruppe soll in den Geschäftsbereich Retail integriert werden und weiterhin unter dem bisherigen Namen am Markt auftreten, schreibt Galenica weiter. Auch die aktuell im Unternehmen tätigen Mitinhaber des Familienunternehmens, Stefan Bichsel und Tobias Bichsel, würden weiterhin in ihren bisherigen Funktionen im Unternehmen bleiben. Ausserdem wird die Familie Bichsel weiterhin einen Minderheitsanteil halten, der in der Meldung aber nicht näher beziffert wird.

Prognosen erhöht

Infolge der Übernahme passt Galenica seine Prognosen für das laufende Jahr nach oben an. So wird neu im Segment Health & Beauty ein Umsatzzuwachs von 3 bis 6 Prozent erwartet. Im März hatte Galenica noch einen Anstieg von 1 bis 3 Prozent in Aussicht gestellt. Für das Segment Services wird weiterhin mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau gerechnet.

Auch mit Blick auf die Gewinnentwicklung zeigt sich Galenica etwas optimistischer. Neu wird von einer Steigerung des Betriebsergebnis EBIT auf vergleichbarer Basis zwischen 4 und 7 Prozent gerechnet. In der bisherigen Prognose ging die Gruppe noch von einer Steigerung zwischen 2 und 5 Prozent aus.

Positive Kommentare

Die Tätigkeiten der Bichsel-Gruppe würden das Angebot von Galenica passend ergänzen, schreibt die ZKB im Kommentar. Damit baue die Gruppe ihre Position im Markt für die Betreuung von Patienten zu Hause weiter aus. Positiv sei zudem die Erhöhung des Ausblicks für den operativen Gewinn. Dies zeige auf, dass sich die Akquisition nicht verwässernd auswirken sollte.

Auch die Bank Vontobel begrüsst die Übernahme und den verstärkten Fokus auf den attraktiven Bereich "Home Care". Die zuständige Analystin geht von einem Kaufpreis zwischen 60 und 100 Millionen Franken aus. Da die Cashgeneration von Galenica stark sei, könne die Akquisition ohne Probleme aus eigenen Mittel finanziert werden, so die Expertin.

(AWP)