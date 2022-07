Das indonesische Gesundheitstechnologieunternehmen Achiko wurde Ende Juni vom Handel an der Schweizer Börse suspendiert. Grund dafür ist, dass Achiko bisher nicht in der Lage war, einen geprüften Jahresbericht 2021 zu veröffentlichen.

An einer virtuellen Investorenkonferenz am Freitag hiess es nun, dass Achiko den Geschäftsbericht der Schweizer Börse SIX bis zum Fristende am 31. Juli vorlegen wird. "Ich bin sicher, wir werden einen Weg finden, diese Herausforderung zu meistern", sagte Geschäftsführer Steven Goh.

Zudem strebt das Unternehmen an, im zweiten Halbjahr 2022 Profitabilität zu erreichen. Achiko plane auch den Vorstand und das Management neu aufzustellen.

