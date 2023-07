Bis zu fünf Mal teurer

In den einzelnen Ländern liegen die Essenspreise trotz der Entspannung am Weltmarkt immer noch weit über dem Vorjahresniveau. Gemäss dem neusten Food Security Report der Weltbank ist die Situation in Venezuela, dem Libanon und in Simbabwe am prekärsten. Dort haben sich die Lebensmittelpreise im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht.