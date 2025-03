Wie bereits im Januar mitgeteilt, betrugen die Kundenvermögen per Ende Jahr 76,3 Milliarden Franken, was einem Zuwachs um 31 Prozent entsprach. Zurückzuführen war dies auf positive Markteffekte wie auch auf einen starken Neugeldzufluss in Höhe von 8,3 Milliarden Franken. Alle Regionen hätten dabei eine positive Entwicklung gezeigt, heisst es