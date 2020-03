Konzerne vor allem in den Branchen Berg- und Maschinenbau sowie Energie mussten in den ersten zwei Monaten des Jahres drastische Gewinnrückgänge hinnehmen. Insgesamt verringerten sich die Überschüsse der Industrieunternehmen im Januar und Februar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut 38 Prozent, wie das Nationale Statistikamt am Freitag mitteilte. Das ist der grösste Rückgang seit mindestens zehn Jahren. Die Verbreitung des Virus hatte sich in China Ende Januar beschleunigt, als viele Unternehmen gerade für die chinesischen Neujahrsferien ihre Pforten schlossen. Die Wiederaufnahme der Arbeit wurde durch Einschränkungen im Kampf gegen die Pandemie verzögert.

(Reuters)