Was das Jahresergebnis des Rivalen Kühne+Nagel bereits angekündigt hatte, ist seit dem frühen Mittwochmorgen Gewissheit: Der Luftfrachtspezialist Panalpina kam im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht auf Touren.

Gerade beim Jahresgewinn verfehlt der Luftfrachtspezialist aus Basel selbst die pessimistischsten Analystenprognosen. Die von der Nachrichtenagentur AWP erhobenen Konsensschätzungen werden um satte 20 Prozent verfehlt. Mitunter der Grund: Wertberichtigungen auf steuerlich abzugsfähigen Verlustvorträgen in den USA.

Das Unternehmen versucht gar nicht erst, die Aktionäre mit einer grosszügigeren Dividende versöhnlich zu stimmen. Wie im Vorjahr werden ihnen 3,75 Franken je Aktie abzüglich der Verrechnungssteuer ausgeschüttet. Das wiederum liegt am ganz unteren Ende der Erwartungsbandbreite.

An der Schweizer Börse SIX wird die Panalpina-Aktie zur Stunde noch mit einem Minus von 3,3 Prozent auf 140,60 Franken abgestraft. Das sind 15 Prozent weniger als noch Mitte Januar.

Verlustreiches Seefrachtgeschäft

Die Luftfracht gilt als Paradedisziplin von Panalpina. Knapp die Hälfte des Bruttogewinns erzielte das Unternehmen im vergangenen Jahr in diesem gar nicht mal so schlecht laufenden Geschäftszweig. Anders im Seefrachtgeschäft: Dort schreibt Panalpina neuerdings tiefrote Zahlen.

In einem Kommentar aus dem Hause Baader-Helvea wird das vorliegende Jahresergebnis denn auch als durchwachsen bezeichnet. Der Autor berichtet von Fortschritten im Luftfrachtgeschäft, lässt gleichzeitig jedoch durchblicken, dass Panalpina in diesem Bereich zuletzt nur im Rahmen des zugrundeliegenden Marktes gewachsen sei.

Die Panalpina-Aktie ist in den letzten Wochen deutlich im Kurs gefallen (Quelle: www.cash.ch)

Angesichts dieser Tatsache und der anhaltenden Verluste im Seefrachtgeschäft hält er die Aktie für zu hoch bewertet und stuft sie weiterhin mit "Hold" und einem Kursziel von 125 Franken ein.

Wie der für die Bank Vontobel tätige Berufskollege ergänzt, lässt der Turnaround bei der Seefracht viel länger als erwartet auf sich warten. Er hält deshalb am "Hold" lautenden Anlageurteil sowie am Kursziel von 135 Franken fest. Bei Kepler Cheuvreux wird hingegen weiterhin damit gerechnet, dass beim Unternehmen in Zukunft alles besser wird. Die Kaufempfehlung bleibt bestehen.

Wann reicht es den Grossaktionären?

Seit Jahren folgt bei Panalpina eine Ergebnisenttäuschung auf die nächste. Zudem musste der Luftfrachtspezialist mehr als einmal die firmeneigenen Zielvorgaben nach unten anpassen.

Im Zuge von Übernahmespekulationen hat sich die Panalpina-Aktie zwar von den langjährigen Tiefstkursen vom Frühling 2016 bei rund 90 Franken nach oben gelöst. Dennoch liess sich mit ihr in den vergangenen viereinhalb Jahren unter dem Strich kein Geld verdienen.

Die Frage lautet deshalb: Wie lange schauen die Grossaktionäre diesem Trauerspiel noch tatenlos zu? Cevian Capital hält 12,3 Prozent der Stimmen, gefolgt von Artisan Partners mit 9,99 Prozent der Stimmen. Neben den beiden Finanzinvestoren ist auch die auf Substanzaktien spezialisierte Franklin Resources mit 3,56 Prozent mit an Bord. Bedeutendster Aktionär bleibt mit knapp 46 Prozent jedoch die Ernst Göhner Stiftung.

An der Börse gilt Panalpina als ein heisser Übernahmekandidat. In der Vergangenheit wurde insbesondere dem dänischen Rivalen DSV ein Interesse an den Baslern nachgesagt (cash berichtete). Bisweilen blieb es aber bei blossen Spekulationen.

Ein Ausstieg von Cevian Capital und Artisan Partners über einen Unternehmensverkauf käme auch den anderen Aktionären zu gute. Nicht so, sollte einer der beiden Finanzinvestoren aufgeben und sich auf sonst eine Weise von seiner Beteiligung trennen wollen.