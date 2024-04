Morgan Stanley steigerte im ersten Quartal die Erträge in der Vermögensverwaltung binnen Jahresfrist um etwa fünf Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar. Der Finanzkonzern hat dieses Geschäft mittlerweile zu einer starken Säule ausgebaut. Es sorgt für stabilere Erträge, was dazu beiträgt, Schwankungen in anderen Sparten wie im Handel und im Investmentbanking abzufedern. Im Segment Investment-Management nahmen die Erträge auf 1,4 von zuvor 1,3 Milliarden Dollar zu.